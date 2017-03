Algérie: Santé - 2017 sera l'année de la formation des chefs de services

Comment transformer l'histoire d'un village assiégé, des femmes et des enfants assoiffés par… Plus »

Le ministre a visite, au CHU de Tlemcen, le service de médecine nucléaire et de réeducation fonctionnelle qui a fait l'objet de travaux de réaménagement pour un coût de 18 millions DA et d'équipement en matériels sophistiqués d'un coût de 330 millions DA.

Ce centre d'un coût de 3,7 milliards et d'une capacité d'accueil de 120 lits sera doté de services de chimiothérapie, de chirurgie et de radiothérapie, entre autres.

Lors d'une visite d'inspection dans la wilaya, Abdelmalek Boudiaf a souligné que son département ministériel œuvre à l'élaboration d'une convention pour l'accompagnement et la formation des professionnels du secteur de la santé, à leur tête les chefs de services, afin de les habiliter à assumer des prérogatives de gestion et de recherche et, par conséquent, promouvoir les prestations sanitaires.

Tlemcen — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf a affirmé, jeudi à Tlemcen, que 2017 sera l'année de formation des chefs de services en management, recherche et gestion.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.