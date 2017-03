Gabon: Ouverture lundi d'un atelier sur les Objectifs de développement durable (ODD) liés à la culture

communiqué de presse

Libreville — L'atelier sur les Objectifs de développement durable (ODD) liés à la culture s'ouvrira lundi à Libreville au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), sis à Batterie IV.

A cette occasion une atelier de renforcement des capacités sur les ODD sera organisé par le bureau de l'UNESCO en partenariat avec le Ministère en charge de la Culture et des Arts.

Les Objectifs de développement durable (ODD) constituent une nouvelle vision stratégique pour les programmes et politiques mis en œuvre par les Etats membres de l'Organisation Nations-Unies (ONU) dont le Gabon, d'ici à 2030.

L'évaluation du précédent cycle de coopération entre le Gabon et les agences du Système des Nations Unies au Gabon (2012-2016) a révélé une connaissance insuffisante des ODD dans les administrations publiques et ses partenaires de la société civile notamment dans le secteur de la Culture et des arts.

L'Union Africaine a adopté en 2013, l'Agenda 2063 dont l'une des aspirations porte sur la culture et fait entièrement écho au mandat de l'UNESCO dans ce domaine.

Le Gabon répond très rarement aux appels à candidatures lancés régulièrement par les divers fonds de l'UNESCO dans le secteur de la culture : Fonds international pour la diversité culturelle - FIDC, Fonds pour la promotion du patrimoine culturel ou Programme de Participation, par exemple qui contribuent à l'atteinte des ODD.

L'atelier du 6 mars 2017 a pour objectif, d'une part, de sensibiliser les participants sur ces deux Agenda et sur la Convention 2005 de l'UNESCO et, d'autre part, de renforcer leurs compétences dans l'élaboration des dossiers de candidatures pour les fonds UNESCO et mobiliser ces ressources pour des projets nationaux.