Burkina Faso: Réponse de l'UAS au premier ministre - « La trêve sociale ne se décrète pas »

Les membres de l'Unité d'action syndicale (UAS) ont été reçus, dans la matinée du 2 mars 2017 à la Primature, par le Chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba. Les hôtes du Premier ministre étaient venus lui manifester leur mécontentement suite à ses propos tenus le 25 février dernier et tendant à dire que les syndicats étaient manipulés par des politiciens.

On l'attendait bien et elle n'a pas tardé. Il s'agit de la réponse de l'Unité d'action syndicale (UAS) à l'allocution du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, tenue le 25 février 2017 et tendant à dénoncer une instrumentalisation politique des syndicats. En réponse au Chef du gouvernement, les membres de l'UAS dénoncent un « manque de considération » des organisations syndicales et « une infantilisation » des travailleurs qui, ignorant leurs intérêts, se laisseraient manipuler par des hommes politiques. Pour eux, l'UAS n'est pas habilitée à proclamer une trêve sociale car celle-ci ne se décrète pas. Par conséquent, ils appellent le gouvernement à privilégier la voie du dialogue, surtout au niveau sectoriel, afin d'assainir le climat social. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre des membres de l'UAS, regroupant 6 centrales syndicales et 17 syndicats autonomes, avec le Chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, dans la matinée du 2 mars dernier (NDLR : lire l'intégralité de la réponse des syndicats au Premier ministre). « L'UAS ne comprend pas l'ensemble des syndicats du pays. Il y a des syndicats sectoriels qui ne font pas partie de l'UAS. Donc, nous ne pouvons pas dire tout de suite qu'il y aura une trêve sociale. Ce n'est pas possible puisque ces syndicats peuvent toujours aller en grève. Ce que le Premier ministre a proposé, c'est de voir comment nous pouvons, ensemble, travailler à regrouper tous ces syndicats (...) de façon à ce qu'il n'y ait pas plusieurs interlocuteurs. Ce que nous avons demandé au gouvernement, c'est d'améliorer le dialogue social et d'aller en discussion avec ces syndicats qui sont en mouvement. Nous sommes certains qu'avec le dialogue, ils vont trouver des solutions », a laissé entendre le porte-parole de l'UAS, Yamba Georges Koanda.

« Nous ne travaillons pas à emmerder le gouvernement »

A en croire ses propos, le gouvernement et les syndicats semblent avoir trouvé un compromis. « Nous avons utilisé un ton certainement plus courtois, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les discussions se sont déroulées dans une très bonne ambiance et on s'est compris. Le Premier ministre nous a fait comprendre que tout ce qu'il avait dit au sujet de l'UAS était classé dans le passé. Nous pensons que tous les problèmes sont résolus et qu'ensemble nous pouvons travailler à assainir le climat social de façon à ce que le pays puisse aller de l'avant », a-t-il fait savoir. A cette rencontre, les syndicats disent n'être pas venus pour des revendications, mais pour dire plutôt leur vérité au Premier ministre (PM), Paul Kaba Thiéba. « Nous ne sommes pas venus avec des revendications ; nous sommes venus écouter le Premier ministre qui a tenu un discours que nous n'avons pas partagé. Et notre réponse tendait à relever toutes ces insuffisances que nous avons remarquées dans son allocution (...). Sinon, ce que le PM a dit aujourd'hui, est complètement différent de son allocution (NDLR : du 25 février). Il reconnaît qu'il y a eu des excès (NDLR : dans les propos du PM) et nous laissons le président de l'Assemblée nationale dire ce qu'il veut. Nous savons simplement que l'UAS est une organisation responsable et que nous ne travaillons pas à emmerder le gouvernement. Nous travaillons de façon à ce que l'ensemble de la population puisse avoir de meilleures conditions de travail et de vie », foi de M. Koanda.

Présent à cette rencontre Chef du gouvernement/Syndicats, le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Clément Sawadogo, s'est réjoui que les deux protagonistes se soient compris. «C'était une rencontre de mise au point, qui a permis d'éponger un peu ce petit malentendu et de rasséréner le climat social », a-t-il expliqué. De ses explications, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, aurait pris l'engagement d'échanger avec l'ensemble des membres du gouvernement, chacun dans son domaine, pour voir comment consolider davantage le dialogue au niveau sectoriel.