Algérie: Quelque 70 établissements hôteliers et thermaux en cours de modernisation à l'échelle nationale

Une enveloppe de plus de 100 milliards DA a été mobilisée pour cette opération, a précisé M. Bounefaâ, faisant état de l'achèvement de l'opération de modernisation de 17 hôtels (sur un total de 19) du Sud ainsi que celle des hôtels El Aurassi et El Djazaïr (ex-Saint Georges).

Ain Defla — Une opération de rénovation et de modernisation de 70 établissements hôteliers et thermaux est en cours de réalisation à l'échelle nationale, a affirmé jeudi à Hammam Righa (Aïn Defla), le PDG du Groupe "hôtellerie, tourisme et thermal" qui mène l'opération, Bounafaâ Lazhar.

