Algérie: Sonelgaz lancera bientôt le service du paiement électronique des factures

Comment transformer l'histoire d'un village assiégé, des femmes et des enfants assoiffés par… Plus »

Outre le paiement au niveau de toutes les agences d'Algérie Poste, Sonelgaz avait déjà lancé le service de consultation des factures via Internet, et celui permettant aux PME d'introduire en ligne leurs demandes de raccordement en électricité et/ou gaz, rappelle-t-on de même source.

Une convention cadre de partenariat sera signée dimanche prochain entre Sonelgaz et la Banque nationale d'Algérie (BNA) et portant sur le lancement du paiement électronique des factures par terminal de paiement électronique (TPE) et par le mode e-paiement sur le site Web des sociétés de distribution, filiales de Sonalgaz, selon la même source.

Alger — La Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) lancera bientôt son service du paiement électronique (e-paiement), qui permet à ses abonnés de régler leurs factures d'énergie instantanément et en toute sécurité, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.