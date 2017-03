Angola: Le MPLA félicite les femmes angolaises

Luanda — Le Bureau politique du Comité central du MPLA a salué, jeudi, toutes les femmes angolaises dans le cadre du 02 mars, leur souhaitant les voeux de paix, harmonie et de bien-être la vie quotidienne.

Dans une note de félicitations envoyée à l'Angop, le MPLA a réaffirmé son intention de continuer à défendre les idéaux et les aspirations des femmes angolaises et à dédier, en permanence, à l'identification de leurs problèmes, aspirations et attentes.

Le Bureau politique du Comité central du MPLA réitère la participation active dans la formulation et la mise en œuvre de leurs solutions, au niveau rural, semi-urbain ou urbain, en particulier dans les plans de formation et de développement de l'entrepreneuriat.

Le parti a promis de continuer à accorder une attention particulière aux femmes rurales, non seulement pour leur importance spécifique dans l'histoire de l'Angola, mais aussi pour leur rôle crucial au sein de la famille angolaise et de l'activité économique globale, en participant à la caractérisation des problèmes peuvent survenir dans le cadre de leurs activités.

Dans le document, le MPLA informe que le parti continuera encore à accorder une attention particulière aux femmes entrepreneurs et à celles qui occupent des postes de gestion et de leadership dans les différents domaines de la société, afin de les rendre de plus en plus intégrées dans tous les segments.

Le MPLA salue l'Organisation de la Femme Angolaise (OMA) pour son rôle en tant que structure dynamique, forte et cohérente, en faveur de la structuration familiale et du bien-être des populations.