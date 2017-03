Angola: Bengo - Le commandant de l'armée appelle l'effectif à la displine

Il a dit qu'à partir des centres d'instruction, le recru devrait connaître les lois et règlements des Forces Armées Angolaises (FAA), savoir que la désertion est une infraction prévue et punie par l'emprisonnement et que le service militaire est l'accomplissement d'un devoir patriotique le plus noble.

Le général de l'armée a indiqué que la discipline était réciproque entre les militaires et gradés en fonction de la hiérarchie. «Le subordonné doit l'obéissance inconditionnelle à son supérieur, et ceux-ci à leur tout, doivent traiter avec l'urbanité leurs subordonnés".

Lúcio Amaral, qui présidait la cérémonie d'ouverture de l'année d'instruction 2017/2018, a dit que la discipline devrait être un facteur de cohésion et d'harmonie interne, de solidarité et camaraderie.

Caxito — Le commandant de l'armée, le général Lúcio Gonçalves Amaral, a appelé jeudi, dans la localité de Vale do Paraiso, municipalité de Dande, province de Bengo, le personnel militaire à opter pour l'organisation et la discipline au cours de l'année d?instruction 2017/2018.

