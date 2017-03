Angola: Cuanza Norte - Vers une évaluation plus rigoureuse du travail des gestionnaires publics

Selon le gouverneur, ce processus de nature annuelle devrait être achevé d'ici le 15 du mois en cours et sera destiné uniquement aux titulaires de postes de gestion et de leadership.

José Maria Ferraz dos Santos a dit que le processus d'évaluation serait effectué en conformité avec les niveaux hiérarchiques et serait extensif à tous les détenteurs des charges du gouvernorat, des directions, des délégations provinciales et d'autres organes de subordination centrale avec une représentation dans la province.

A l'occasion, José Maria Ferraz dos Santos a éclairci qu'avec cette mesure, le gouvernorat de Cuanza Norte envisageait élever les niveaux de développement de la province, par le biais de l'élévation de la performance et des compétences des cadres à des différents niveaux et par conséquent la création d'une base de données sur l'identité, le profil, les habilités et les compétences des gestionnaires locaux.

Pour ma mise en œuvre de la mesure, le gouverneur s'est réuni le même jour avec les membres du gouvernorat provincial et les administrateurs municipaux pour présenter les critères et le modèle de formulaire à utiliser dans le processus d'évaluation de rendement des titulaires de charges publiques dans la province.

Ndalatando — Le gouverneur de la province de Cuanza Norte, José Maria Ferraz dos Santos, a annoncé jeudi, à Ndalatando, l'adoption d'un modèle local d'évaluation continue des gestionnaires et des dirigeants qui prône l?observance de la rigueur, l'honnêteté et l'impartialité de la part de ces responsables.

