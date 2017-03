Angola: Proposition de Code pénal discutée dans la spécialité

Le député Fernando Heitor, de l'UNITA, a déclaré ne pas comprendre qu'aux délinquants adultes de moins de 21 ans soit atténuée la peine dans les termes de l'article 71e, à moins que des raisons impérieuses de la défense sociale et de prévention de la criminalité exigent la non atténuation.

A son tour, la secrétaire d'Etat à la Justice, Isabel Tormenta, a dit qu'elle avait été surpris par le niveau de compréhension et d'interaction entre les parlementaires et les représentants du titulaire du pouvoir exécutif dans ce chapitre.

L'initiative législative de la proposition de loi en question, qui contient deux livres, dont la partie générale et la partie spéciale, 16 titres, 57 chapitres, 40 sections et 466 articles, est de l'initiative législative du Président de la République en tant que titulaire du pouvoir exécutif.

