Algérie: La stratégie de lutte contre la violence en milieu scolaire basée sur l'aspect pédagogique et juridique

Comment transformer l'histoire d'un village assiégé, des femmes et des enfants assoiffés par… Plus »

"Nous poursuivrons nos efforts afin d'arriver à un niveau international, à travers l'organisation d'un baccalauréat international de mathématiques et l'ouverture d'une Ecole supérieure de mathématiques au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique", a-t-elle ajouté.

Pour ce qui est du deuxième axe, Mme Benghebrit a expliqué qu'il consiste en la lutte contre le redoublement scolaire notamment à travers la prise en charge des difficultés rencontrées par l'élève, l'organisation d'examens de rattrapage pour les élèves ayant obtenu une moyenne de 9 et le développement du pré-scolaire et la révision des programmes actuels.

Le programme de lutte contre la déperdition scolaire est fondé sur cinq axes, notamment l'approfondissement des recherches, a affirmé Mme. Benghebrit relevant qu"un groupe de travail mixte (Observatoire national de l'éducation et de la formation, Institut National de recherche en éducation et Direction centrale de l'évaluation et de la prospective) a été chargé d'effectuer d'une recherche de qualité sur le phénomène de déperdition scolaire".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.