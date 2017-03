Angola: L'enseignement supérieur est un facteur de développement

Caxito — Le vice-président de la République, Manuel Vicente a affirmé que, stratégiquement, l'enseignement supérieur était un facteur de développement humain.

Presidium do acto de abertura do ano acadêmico 2017

Manuel Vicente intervenait vendredi, à Caxito, province de Bengo, à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2017 qui se déroulera sous la devise «Pour un enseignement supérieur de qualité, nous faisons la promotion de la culture du mérite".

Il a dit que tout au long de l'histoire de l'Angola, en tant qu'Etat souverain, l'Exécutif avait pour objectif stratégique de réaffirmer l'enseignement supérieur comme l'un des facteurs de développement de l'homme, par la pertinence et l'importance de son action et de ses résultats, à la fois dans les domaines de l'éducation, enseignement et de formation, comme dans la recherche scientifique et l'extension universitaire.

A cet effet, il a rendu un vibrant hommage à des responsables, enseignants, étudiants et à des fonctionnaires du sous-système d'enseignement supérieur, qui se sont démarqués dans l'accomplissement de leurs tâches et ont contribué aux succès de l'année académique 2016.

Pour le vice-président de la République, il est urgent de promouvoir de plus en plus un environnement académique où le succès, l'excellence, le mérite et l'innovation constituent la principale motivation de chaque intervenant et chaque étudiant, en tenant également compte des fondements recommandés dans les différents instruments de planification et de développement national.