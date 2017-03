Algérie: Le tournage du film sur le chahid Larbi Ben M'hidi achevé

Comment transformer l'histoire d'un village assiégé, des femmes et des enfants assoiffés par… Plus »

S'agissant de l'écriture de l'Histoire, Tayeb Zitouni a affirmé qu'il existe des ateliers de travail regroupant plusieurs secteurs, à l'instar de ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, des affaires religieuses et de l'éducation nationale, ajoutant que le ministère des Moudjahidine va octroyer au secteur de l'éducation 10 millions de livres pour enseigner aux élèves l'histoire du pays, écrite par des plumes algériennes.

S'exprimant au cours d'un point de presse, tenu en marge d'une visite de travail dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, à l'occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de la disparition de ce héros et symbole, le ministre a indiqué que le film, retraçant des pans de parcours militaire et politique, est actuellement en phase de traitement et d'assemblage.

