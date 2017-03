Afrique: Le Fonds mondial nomme Marijke Wijnroks Directrice exécutive par intérim

Des journalistes d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont développé des plans d’actions… Plus »

Elle est titulaire d'un diplôme de médecine de l'université de Maastricht, aux Pays-Bas, et d'un diplôme en santé et médecine tropicale de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique.

Mme Wijnroks a une expérience approfondie des droits de l'Homme, des questions de genre et de l'accès aux populations-clés. Elle a la réputation de défendre ses opinions avec passion et d'être une incorrigible optimiste qui vise les résultats.

Elle possède plus de 30 ans d'expérience de la santé internationale et du développement, qu'elle a acquise au sein de son gouvernement, aux Nations Unies et dans la société civile.

Avant de rejoindre le Fonds mondial, Mme Wijnroks a travaillé au Ministère néerlandais des Affaires étrangères en qualité d'ambassadrice chargée du VIH et du sida et de directrice adjointe du département de développement social.

Le Conseil d'administration a décidé le 27 février de continuer de chercher un nouveau Directeur exécutif, et lancera une nouvelle procédure dans le but de sélectionner le prochain Directeur exécutif dans le courant de l'année.

« Marijke est une dirigeante et une gestionnaire extrêmement efficace qui peut faire avancer les choses », a déclaré M. Dybul. « Elle connaît le Fonds mondial mieux que personne et est à même de diriger notre personnel exceptionnel jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Directeur exécutif ».

Elle préside des organes décisionnels comme le Comité exécutif de direction et le Comité de la politique lorsque M. Dybul n'est pas disponible, et préside régulièrement le Comité d'approbation des subventions. Elle représente par ailleurs fréquemment le Fonds mondial à des événements externes.

