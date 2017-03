Cameroun: Telecommunications - La guerre des réseaux aura lieu

Après Vodafone, Yoomee et GTS Infotel viennent concurrencer les opérateurs de téléphonie dans leur coeur de métier.

Chacun y va de sa technologie. S'il y a un secteur qui connaît de profondes mutations au Cameroun, c'est bien celui des télécommunications. Après une période marquée par l'incursion des opérateurs de téléphonie mobile dans la data, c'est au tour des autres acteurs de venir grappiller quelques parts dans la voix.

Après Vodafone qui assurait pouvoir offrir des services de communication par voix, Yoomee et GTS Infotel se sont lancés dans la téléphonie.

Fournisseur d'accès à internet présent sur le marché camerounais depuis 2011, Yoomee a décidé de sauter le pas et offrir des services de téléphonie et des solutions à valeur ajoutée.

Grâce à un partenariat qui le lie désormais à Camtel, l'opérateur va s'appuyer sur les infrastructures et le réseau de communication électronique de Camtel pour offrir les mêmes types de service que celle-ci. Yoomee devient ainsi un opérateur virtuel (MVNO).

« Il s'agira d'apporter plus de diversité dans les offres télécoms actuelles, afin d'instruire nos populations vers la richesse et le champ des possibles », explique le directeur général de Yoomee Cameroun.

Pour David Nkotto Emane, le directeur général de Camtel, ce partenariat avec Yoomee vise à renforcer davantage l'offre commerciale en matière de services télécoms et d'apporter toute la satisfaction attendue par les usagers.

L'opérateur va mettre à la disposition de Yoomee ses infrastructures techniques pour que cette dernière puisse déployer et offrir des solutions de connectivité sur l'étendue du territoire national. Il faut donc s'attendre dans les prochains jours à voir les puces Yoomee inonder le marché.

L'annonce de Yoomee de se lancer dans la téléphonie intervient seulement quelques jours après la sortie de GTS Infotel.

L'opérateur des services à valeur ajoutée avait profité du cadre offert par le salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé (Promote 2017) pour lancer son réseau de communication basé sur internet.

Le réseau Infotel se caractérise par son offre de services de communication IP sur tous les canaux mobiles (Voix, SMS, MMS, Visio) entre les entreprises connectées disposant d'un numéro Infotel et les usagers mobiles connectés utilisant l'application Mobinawa.

En effet, les entreprises utilisent de plus en plus internet via les réseaux 3G/4G dans leurs activités de base, et continuent d'utiliser des moyens de communication via les réseaux 1G (numéros fixes pour les services voix) et/ou via les réseaux 2G ou GSM (sur les numéros mobiles pour les services voix et numéros courts pour les services SMS et USSD de contenu), alors que la plupart des usagers (employés et clients) sont des mobinautes.

A l'initiative du Camerounais Pierre François Kamanou, le réseau Infotel permet aux entreprises de communiquer directement via tous les canaux internet à moindre coût avec leurs usagers mobiles d'une part et de développer et offrir une large gamme de services mobiles à valeur ajoutée sur un numéro Infotel.

Mobinawa comme Whatsapp

C'est peut-être l'innovation camerounaise qui va révolutionner la communication. L'application Mobinawa mise au point par GTS Infotel permet aux consommateurs de communiquer gratuitement via tous les canaux Internet (Voix, SMS, MMS, Visio), soit avec des entreprises à travers leur numéro Infotel, soit avec d'autres usagers comme le fait WhatsApp.

L'autre particularité de Mobinawa est le fait qu'elle intègre d'autres applications de contenus numériques fournies par des startups locales disposant d'un numéro Infotel, et accessibles aux usagers gratuitement ou sous forme payante.

Pour accéder à ce réseau, les employés devront installer une application softphone dans leur terminal mobile compatible avec le standard mobile automatique associé au numéro Infotel de l'entreprise.

Pour le cas des consommateurs, il suffit d'installer l'application Mobinawa dans son terminal mobile et accéder au répertoire des entreprises disposant d'un numéro Infotel. Le réseau Infotel sera lancé prochainement au Nigeria, où la société soeur GTS-Infotel dispose d'une licence de services de numéros longs SVA.

« Notre ambition est d'étendre par la suite le réseau Infotel dans d'autres pays d'Afrique afin de devenir un opérateur local de services OTT & SVA mobiles panafricain », explique Pierre François Kamanou, directeur général de GTS Infotel.