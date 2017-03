Congo-Kinshasa: Joseph Olengankoy rejette l'élection de Felix Tshisekedi et Pierre Lumbi au Rassemblement

L'opposant Joseph Olengankoy, membre du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, rejette l'élection jeudi 2 mars de Felix Tshisekedi de l'UDPS et Pierre Lumbi du G7 respectivement président et président du conseil des sages de cette plateforme.

Joseph Olengankoy dénonce «un coup d'Etat orchestré par le fils d'Etienne Thsiekedi et le G7» pour les écarter de la course à la présidence de cette organisation politique.

«C'est un coup monté et on le savait déjà parce qu'il y a des spéculations dans toute la ville. C'est le G7 qui a boutiqué ce coup. Nous, nous allons tout faire pour défendre la justice jusqu'au bout et la vérité sera connue par notre peuple», a-t-il menacé.

Il demande à la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), qui a fait la médiation dans les négociations politiques ayant abouti à l'accord du 31 décembre, de ne pas prendre en compte cette restructuration du Rassemblement, promettant de fournir aux évêques les preuves de «cette fausse élection».

Le président des FONUS promet également d'ici la soirée une déclaration officielle conjointe de plusieurs autres composantes du Rassemblement, qui ne reconnaissent pas cette nouvelle mise en place.

Dans ces composantes figurent certaines personnalités politiques comme Lisanga Bonganga, Martin Fayulu et le Dr Gérard Kabamba du G14.

Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi ont été élus respectivement président du Rassemblement et du conseil des sages de cette plate-forme de l'opposition. Mais ce choix est contesté par quelques ténors du regroupement.