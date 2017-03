Algérie: Appel à la création d'un système efficace de prise en charge des malades atteints de cancer

Tlemcen — Les participants à la rencontre nationale sur les centres anti-cancer (CAC), dont les travaux ont pris fin jeudi à Tlemcen, ont appelé à "la création d'un système efficace de prise en charge des malades atteints de cancer, à travers un plan efficient et un réseau visant à faciliter l'accès du patient aux soins".

Lors de cette rencontre, présidée par le ministre la santé, de la population et de la reforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf avec la participation de cadres du secteur, il a été préconisé de tenir des "réunions de concertation pluridisciplinaires" au niveau des CAC, qui doivent être réglementées et organisées pour la définition d'une stratégie de soin, en tenant compte des avis des différents spécialistes.

Les intervenants ont appelé les directeurs et les gestionnaires des CAC à travers le territoire national à "élaborer un carnet de santé qui définit le parcours thérapeutique du patient, dès le diagnostic de la maladie jusqu'à l'étape des soins, incluant, outre la chaîne des soins coordonnés indiqués au malade, les rendez-vous de chaque stade, les données relatives au médecin traitant et au corps soignant de référence ainsi que les associations auxquelles le malade peut recourir".

Outre l'importance de la relance et de la redynamisation "des cellules d'écoute et d'accompagnement et l'orientation des malades atteints de cancer", ils ont appelé les CAC à assumer pleinement leur rôle en matière d'expertise, de recherche et de niveau de prise en charge, soulignant la nécessité d'ouvrir un service d'hémophilie au niveau de tous les CAC et de relever leurs capacités et potentialités.

A cet effet, l'appellation de CAC a été modifiée en "centre de lutte contre le cancer", avec l'approbation du ministre de tutelle.

Le ministre de la santé a insisté, dans son allocution de clôture, sur l'importance de lutter contre le phénomène de panne des équipements médicaux, appelant les gestionnaires à assumer leur responsabilités à travers la formation de techniciens et la garantie des pièces de rechange nécessaires pour éviter un éventuel arrêt des activités des services de radiothérapie ou de chimiothérapie.

M. Boudiaf s'est enquis de la situation des différents centres de lutte contre le cancer, à travers les interventions des directeurs des CAC, avant d'effectuer, en compagnie du wali de Tlemcen, Saci Ahmed Abdelhafid, une visite au Centre hospitalo-universitaire de Tlemcen et de se rendre à la daïra de Chetouane, pour inspecter le chantier du futur CAC.