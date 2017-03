Cameroun: Révélations sur les arrestations des ressortissants du Nord Ouest dans les plantations de Bolloré

La nouvelle se répand et dans la matinée, les ressortissants anglophones décident de vanger leur frère. La police, l'armée et la gendarmerie sont déployés. Des. Arrestations et brutalisations se déroulent. D'après les autorités administratives il était question d'empêcher qu'ils s'attaquent à l'usine de Bolloré qui produit de l'huile.

Sur les circonstances de l'accident, nous avons appris qu'au départ il s'agit d'une bagarre entre deux agents de Africa sécurité. Voyant que la situation se dégrade , le jeune anglophone décidé d'intervenir pour les séparer. Il reçoit du gaz lacrymogène sur le visage. Puis son ami intervient et la bagarre devient générale. Il sera grièvement blessé et rendra l'âme à l'hôpital.

D'ailleurs l'individu décédé selon nos sources avait entre 17 et 19 ans. Il était élève originaire du Nord Ouest et a récemment quitte la zone anglophone suite aux villes mortes pour travailler avec ses frères dans les plantations.

