Cameroun: Il commet l´impensable pour pousser sa femme allemande à divorcer

Ursula qui a quitté la chambre commune pour se refugier dans la chambre des invités, n´aura pas d´autres choix que de demander la séparation, puis le divorce. Le plan de Jerry enfin réussi, il ne lui reste plus qu´à faire le casting, histoire de trouver la future mère de ses enfants. Pragmatisme, malhonnêteté criarde, nous ne saurons répondre ici. En tout cas, bon vendredi et à vendredi prochain.

Désespérée, la pauvre femme s´évertue à le convaincre de voir le médecin. Jerry rejette mordicus cette idée, expliquant sa réticence par certaines soit disant "traditions" de chez lui. Il confie à Ursula qu´il est victime d´un mauvais sort que ses détracteurs et les jaloux de son succès lui auraient lancé lors de son dernier séjour au pays lors de la fête de la chèvre à Bamena. Et ses cousins ne tarderont pas à corroborer cette version. Ils insistent qu´il n´y aurait aucun médicament contre cette "maladie du mauvais sort". "Le pauvre devra supporter cette situation toute sa vie. Et si toi sa femme, tu ne peux pas, c´est dommage".

Magni Ursula quant à elle, est loin de s´imaginer une vie sans son mari Tonton Jerry alias "Le tournevis" qui a quinze ans de moins qu´elle. Ayant beaucoup investi dans une kyrielle de démarches administratives afin de régulariser la situation de celui qui à l´époque était arrivé en Allemagne avec un visa de touriste et que le service Emi-Immigration menaçait de faire rentrer au pays, Magni Ursula voyait dans ces démarches une sorte d´investissement dans l´amour et l´avenir. Malheureusement pour elle, son jeune époux ne perçoit pas le monde avec les mêmes lunettes qu´elle.

