Cameroun: Basile Atangana Kouna - Il y a eu réajustement dans la liste additive

interview

Le ministre de l'Eau et de l'Energie s'exprime sur la polémique autour du recrutement de techniciens et ingénieurs par ses soins.

Pourquoi le ministère de l'Eau et de l'Energie recrute en ce moment des techniciens et ingénieurs aux projets d'électrification de certaines localités par systèmes solaires photovoltaïques ?

Il ne s'agit pas à proprement parler de recrutements mais de la mise en application d'une des dispositions du protocole d'accord relatif à la réalisation de ce projet qui prévoit le transfert de technologie à travers un programme de formation des camerounais. Cette action doit connaître un début d'exécution, compte tenu de taux de réalisation du projet en général et dans certaines régions en particulier. Il est important de faire observer à cet égard qu'une bonne partie de cette formation va s'effectuer à travers l'exercice d'activités pratiques sur le terrain et tient compte de la proximité des apprenants par rapport aux sites de formation. Le projet des 166 localités étant un projet pionner dans son domaine, même les sociétés de sous-traitance locales ont été sélectionnées et ont également subi une formation avant d'être déployées pour diverses prestations liées à la construction des ouvrages liés au projet.

De l'appel à candidatures à la première liste, puis la liste additive, comment s'est déroulée la sélection des admis ?

Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt dans Cameroun Tribune. Cet appel à manifestation répondait à un souci d'équité et d'égalité des chances, pour sélectionner des candidats ayant les profils souhaités, tenant compte de leur proximité sociologique par rapport aux différents sites de formation. Sur la base des dossiers reçus, nous pensons sincèrement que les meilleurs candidats ont été retenus suivant les critères préalablement définis.

Un courant d'opinions pense que certaines régions ont été lésés dans les deux listes, au profit notamment du groupe ethnique Beti, et plus particulièrement des originaires de la Mefou et Akono, le département d'origine du Ministre de l'Eau et de l'Energie que vous êtes. Qu'en dites-vous ?

J'apprécie la formulation de votre question, car vous parlez bien d'un courant d'opinions. Les opinions sont généralement des a priori, des points de vue, très souvent bâtis sur des faits inexacts, parce que ne puisant pas toujours la bonne information à la bonne source. S'agissant de notre sujet, il serait hasardeux et même prétentieux, de penser pouvoir déterminer les origines des citoyens camerounais en se basant de façon simpliste sur leurs patronymes.

En tout état de cause, la polémique qui est née au sujet de cette affaire ne s'est malheureusement focalisée que sur la liste additive, sans grande attention à la liste principale qui comportait une centaine de noms et qui n'a pas particulièrement fait l'objet d'une levée de boucliers ; et pour cause, au vu de cette première liste, l'on se rend aisément à l'évidence que toutes les régions du Cameroun ont été prises en compte ; sur cette liste ne figurent d'ailleurs qu'un seul ressortissant du département de la Mefou et Akono ; nous sommes très loin des 99% malencontreusement brandis par certains journaux et réseaux sociaux.

Quand à la liste additive qui a fait le buzz dans certains médias et réseaux sociaux et qui a focalisé l'attention de l'opinion, elle comportait 7 ressortissants de la Mefou et Akono dont six de niveau Bepc et un ingénieur ; il s'est en réalité agi d'un réajustement pour tenir compte du critère de proximité des apprenants par rapport aux sites de formation comme nous l'avons évoqué plus haut, étant entendu que les personnes concernées devront principalement être déployées dans les zones où les ouvrages du projet sont déjà livrés et sont en voie d'être opérationnalisées.

Cependant, au fur et à mesure de l'implémentation du projet sur l'ensemble du territoire, d'autres sélections de candidats seront faites, tenant compte de la spécificité des différentes régions parce que ce projet requiert, je le répète, une certaine proximité avec les populations concernées et des délais minimums d'intervention ; il conviendrait donc d'attendre la fin du processus du projet avant de tirer des conclusions.

Quelle a été la marge de manoeuvre du Directeur du projet ? Est ce que le ministre que vous êtes avez influencé son travail ?

La marge de manoeuvre du directeur du projet est celle définie dans le cadre des différents textes relatifs audit projet et particulièrement l'arrêté n° 017/CAB/PM du 20 février 2015 portant création d'une cellule d'appui à la maîtrise d'ouvrage du projet d'électrification de 166 localités par systèmes solaires photovoltaïques, arrêté qui encadre les missions du directeur de Projet, la principale de ces missions étant de coordonner et de conduire les activités du projet dans le respect des normes juridiques, techniques, environnementales et financière.

En tout état de cause, toutes les actions qui ont été menées jusqu'à lors dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet ont été conformes au cahier des charges ; ce cahier des charges impose, entre autres, l'octroi de 30% des prestations aux entreprises locales, ainsi que l'utilisation de la main-d'oeuvre locale. Dans le cadre de ce projet, le ministre de l'Eau et de l'Energie, maître d'ouvrage que je suis, le Partenaire HUAWEI et le directeur de projet, s'acquittent de leurs obligations conformément aux prescriptions juridiques et contractuelles y relatives.

Sur quels critères ont été choisies les 166 localités que vise ce projet ? Est-ce que ledit projet va s'étendre à d'autres coins du pays ?

Il convient de faire observer à cet égard que le projet, dont la phase pilote concerne actuellement 166 localités, vise dans sa globalité, à électrifier 1.000 localités sur l'ensemble du pays. Ces localités sont déterminées suivant un certain nombre de critères. Sans être exhaustif, lesdites localités doivent être assez éloignées du réseau conventionnel d'Eneo, notamment certains chefs-lieux d'arrondissement ; elles doivent en outre disposer d'un fort potentiel de création d'activités génératrices de revenu, ou d'infrastructures sociocommunautaires tels que les centres de sante, les télé-centres communautaires, les écoles, les brigades de police et gendarmerie, etc. ; leurs habitats ne doivent pas être très dispersés car les réseaux associés s'étirent sur 2 km en moyenne.