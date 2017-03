Cameroun: Deux présumées sorcières exclues d'une école à Yaoundé

De plus, il apparaît qu'une maîtresse de l'école, malade, a été envoûtée par Mamy Nyanga au travers de deux pots de yaourt et devrait perdre la vie. Vu l'ampleur de la situation, un rapport a été adressé par la directrice à l'inspection d'arrondissement. D'où l'exclusion immédiate des deux élèves pour pratique de sorcellerie. Depuis, aucun établissement de l'arrondissement ne veut d'elles.

Ne voyant pas leur fille revenir de l'école, les parents de Bénicia lancent les recherches et approchent la maîtresse qui se joint à eux. Des informations glanées ici et là, le lendemain, permettent de localiser les deux élèves au domicile de Mamy Nyanga qui a pris soin de cacher son « amie » en lieu sûr, après avoir subi les menaces de sa génitrice ne voulant pas voir un enfant étranger dans sa maison.

