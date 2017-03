Congo-Kinshasa: Le général Semugeshi des FDLR se rend à la MONUSCO

Selon lui, sa famille et ses amis qui vivent au Rwanda le rassurent et l'appellent souvent, lui demandant de retourner au pays des mille collines.

Agé de 49 ans, le général de brigade Semugeshi Com indique qu'il assumait jusque-là les fonctions de commissaire adjoint en charge de la défense et de sécurité dans la branche CNRD de FDLR depuis sa création en mai 2016. Avant cette date, il militait dans les FDLR /FOCA.

Le général de brigade Semugeshi Com, officier supérieur des Forces démocratique pour la libération du Rwanda (FDLR), branche du CNRD, s'est rendu volontairement à la MONUSCO depuis quelques jours et attend d'être rapatrié dans son pays. Il se dit être fatigué de combattre dans la rébellion.

