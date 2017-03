Cameroun: Contentieux fiscal - Comment garantir plus de célérité

Pour parer au danger que représente un contentieux fiscal non tranché, le ministère des Finances et le ministère de la Justice ont résolu d'outiller leur personnel à l'identification des dysfonctionnements et des solutions adaptées. Il s'est tenu à cet effet hier à Mbankomo, un séminaire de mutualisation, placé sur le thème : « La défense des intérêts fiscaux de l'Etat et l'instruction des recours devant le juridictions administratives ». Y ont prennent part, les personnels de la Direction générale des Impôts et de la Division des affaires juridiques du Minfi ainsi que ceux du Minjsutice, à savoir les magistrats des juridictions administratives.

Le nombre de réclamations enregistrées en phase administrative du contentieux est passé de 1442 en 2014 à 2 444 en 2016, soit une hausse de 41%. En phase juridictionnelle, les requêtes introductives d'instance en matière fiscale sont quant à elles passées de 69 à 110, soit une évolution de 40%. Cependant, « cette croissance peut constituer un frein au recouvrement des impôts et taxes, compte tenu du fait que plus de 50 % des ressources propres qui alimentent le budget de l'Etat proviennent des recettes de fiscalité interne », a expliqué, Marie Noah Ebella, directeur des Affaires générales au ministère de la Justice (Minjustice), représentante du ministre.

La relation entre l'administration fiscale et le contribuable est souvent émaillée de différends. Le contribuable peut, de ce fait, saisir le tribunal administratif pour contester le paiement d'un impôt. On parle alors de contentieux fiscal, d'après Djibrila Nana, inspecteur général des services des régies financières au ministère des Financières (Minfi). Pour régler ledit contentieux, le contribuable a la latitude de se rapprocher des services du Minfi, pour la phase administrative ou de s'orienter vers le tribunal administratif.

Les personnels des ministères des Finances et de la Justice outillés sur les techniques et procédures au cours d'un séminaire organisé hier à Mbankomo.

