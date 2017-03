Cameroun: TIC - Il faut améliorer la compétitivité

Comment déterminer parmi les mesures proposées par la Banque mondiale, celles à mettre en place pour une plus grande compétitivité du secteur des TIC au Cameroun ? Cette question était au centre des réflexions de l'atelier de haut niveau sur la détermination des réformes à entreprendre en vue de l'amélioration de la compétitivité du secteur des TIC qui s'est tenu hier à Yaoundé.

Dans l'optique de l'examen minutieux de ces réformes, le panel a réuni le ministre des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) Minette Libom Li Likeng, le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire Yaouba Abdoulaye et la directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, Elisabeth Huybens. Un diagnostic sans complaisance de la situation des TIC dans notre pays révèle que le secteur souffre de plusieurs maux : l'absence d'un plan directeur de développement de l'infrastructure à large bande, une insuffisance quantitative et qualitative des infrastructures, une faible couverture des réseaux 3G et 4G, un très faible taux d'accès à l'Internet haut débit par les ménages, une faible culture à l'usage des TIC etc. Face à de tels problèmes, le MINPOSTEL reconnaît qu' « il faut booster le secteur des télécommunications en améliorant la réglementation, la régulation et l'offre. La Banque mondiale veut nous accompagner dans cette démarche afin d'identifier des pistes de solutions».

Ainsi, la Banque mondiale a proposé des mesures autour desquelles ont porté les réflexions de cet atelier. Parmi elles, l'élaboration d'une vision du développement du numérique sur l'ensemble du territoire et le renforcement de la bande passante disponible au niveau des stations sousmarines ... Concrètement, il fallait déterminer les réformes qui avaient déjà été prises en compte par le Plan stratégique Cameroun numérique 2020, renforcer l'appropriation des acteurs du secteur sur les réformes proposées, proposer au gouvernement une option pour le repositionnement stratégique de la Cameroon Telecommunications (Camtel) et élaborer un plan de mise en oeuvre des réformes à fort impact sur la compétitivité du Secteur. Pour Elisabeth Huybens, « le secteur des TIC au Cameroun dispose d'un énorme potentiel tant pour la croissance que pour l'emploi des jeunes. En 2014, le secteur représentait 3,5% du PIB et plus de 6400 emplois directs». À terme, ces réformes aboutiront à la mise en oeuvre du Plan Stratégique Cameroun Numérique 2020.