Angola: Vice-président de la République veut une culture de travail dur à l'enseignement supérieur

Caxito — Les acteurs de l'enseignement supérieur devraient adopter une culture de travail dur et permanent où l?encouragement au développement, à la croissance, à l'innovation, à la modernisation et à la compétitivité serait une réalité.

Participants à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2017

Cette recommandation a été faite par le vice-président de la République d'Angola, Manuel Domingos Vicente, lors qu'il présidait vendredi, dans la vile de Caxito, province de Bengo, la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2017-2018.

Selon Manuel Vicente, dans chaque établissement d'enseignement supérieur doit être garantie la pleine fonctionnalité des structures et la qualité des services qui répondent aux normes d'exigence les plus élevées dans les domaines de l'organisation, de la gestion, de la formation, de la recherche scientifique et de l'extension universitaire.

Par ailleurs il a souligné que le nombre d'étudiants atteint en 2016, un univers de 241.284, représentait une augmentation de 9,2% par rapport à l'année scolaire 2015.

Le vice-président a indiqué qu'en 2015, 14.735 étudiants avaient obtenu leur diplôme de licence, correspondant à une augmentation d'environ 18,9% par rapport à l'année précédente.

Il a déclaré que cette année (2017) il y avait 111,086 places vacantes dans l'enseignement supérieur et a souhaité qu'il y ait une croissance quantitative et qualitative, de sorte que les résultats soient, dans un proche avenir, de plus en plus évidents et significatifs, valorisant ainsi les enseignants, le personnel administratif et les spécialistes des différents domaines de la connaissance.

Par conséquent, le vice-président appelé à des efforts conjoints des étudiants, des enseignants, des gestionnaires, des promoteurs et des institutions étatiques pour bannir l'apparition «d'établissements d'enseignement supérieur sans autorisation appropriée et exigences essentielles.

Il a recommandé à la communauté universitaire et aux partenaires de promouvoir la rigueur, le dialogue et des consultations visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et de l'éducation en Angola, ainsi que la formation de cadres compétents et nécessaires pour le développement du pays.