Afrique: CAN U20 - Le Soudan et l'Afrique du Sud "feront tout" pour gagner

Lusaka (Zambie) — Les équipes de l'Afrique du Sud et du Soudan sont chacune déterminées à remporter le match devant les opposer dimanche pour le compte de la 3-ème journée du groupe B de la CAN U20, ont déclaré les sélectionneurs aud-africain et soudanais.

"Nous sommes toujours en course pour la qualification malgré notre position dans le groupe et rien ne sera de trop pour assurer la victoire", a déclaré l"entraîneur du Soudan, Mubark Sulliman, en conférence de presse.

"Nous avons été à quelques minutes de la victoire contre le Sénégal et contre le Cameroun, nous n'avons pas été aussi mauvais malgré la défaite (1-4)", a dit le technicien soudanais, relevant que ses joueurs vont "repartir de zéro" pour le dernier match de groupe.

Interrogé à la suite de son collègue, Thabo Senong, l'entraîneur sud-africain, visiblement encore déçu de la tournure du match contre le Sénégal, a appelé ses joueurs à rester positifs et à faire de la rencontre contre le Soudan "un quart de finale".

"On doit se mettre en tête qu'il faut gagner ou disparaître et que le match contre le Soudan sera aussi difficile que ceux joués contre le Cameroun et le Sénégal", a-t-il indiqué.

Le technicien a dit avoir eu des entretiens séparés avec chacun de ses joueurs pour leur permettre d'évacuer la déception après le revers (3-4) contre le Sénégal.

"Ce sera un match difficile et nous devons être forts mentalement", a-t-il reconnu, soulignant que "tout doit être fait pour oublier la défaite" 3-4 de jeudi contre le Sénégal.

"Nous étions bons en première période mais après la mi-temps, nous avons manqué de concentration mais surtout nous avons fait des fautes impardonnables à ce niveau de la compétition", a-t-il par ailleurs ajouté.

Si toutes les équipes du groupe B peuvent prétendre à une qualification, le Soudan pour sa part n'a pas son destin entre les mains.

En plus d'être dans l'obligation de gagner ce match, le Soudan doit compter sur une défaite du Sénégal pour pouvoir se qualifier au second tour.

Les juniors sénégalais, leaders du groupe B avec quatre points, n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier en demi-finales et à la Coupe du monde, quel que soit le résultat de l'autre match.