Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - 30 km2 pour la zone économique spéciale

La zone économique spéciale de la ville océane va s'étendre sur une superficie de 30km2, au terme des travaux de délimitation et de bornage effectués sur le terrain.

Il s'agit d'un projet de grande envergure qui vient ainsi de franchir sa dernière ligne droite. Car l'identification et le bornage du site font partie des étapes cruciales en vue de la faisabilité du projet. Hormis cela, il reste l'adoption et la promulgation de la loi relative aux zones économiques spéciales, de même la remise des études de faisabilité faites par la partie chinoise sur la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Les travaux de terrassement et d'aménagement vont débuter sur le site du projet courant la prochaine saison sèche, à en croire le ministre chargé des Zones économiques spéciales, Alain Akouala Atipault.

L'on estime à 2000 et 2500 le nombre d'emplois attendus pour cette première phase. Le site de la zone économique spéciale de Pointe-Noire comporte une zone dédiée à la construction du port minéralier, aux activités logistiques et portuaires. La zone industrielle abritera des usines de pétrochimie, de textiles, de boissons, des industries agro-alimentaires, de fabrication d'engrais et des produits manufacturés. Ce projet cher au gouvernement congolais devrait apporter une nouvelle impulsion à l'économie du pays qui demeure jusque-là tributaire des ressources générées par le secteur pétrolier.

Il y est attendu quelque 42 mille emplois directs et une trentaine de milliers d'emplois indirects. Au regard de sa situation géographique stratégique en Afrique centrale et de son réseau de transport multimodal, le Congo jouerait un rôle économique important dans la région à travers la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Ce projet ne profitera non seulement aux six États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale mais aussi aux pays comme le Rwanda, le Burundi, la Zambie, l'Angola, la Tanzanie et la République démocratique du Congo.