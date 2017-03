Afrique: SM le Roi et le président de la République de Côte d'Ivoire lancent les travaux de construction de la mosquée «Mohammed VI» au quartier Treichville à Abidjan

Abidjan — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, ont procédé, vendredi au quartier «Treichville» à Abidjan, au lancement des travaux de construction d'une mosquée que le Souverain a bien voulu baptiser de Son Auguste nom.

Témoignage concret de la Haute sollicitude et de l'intérêt particulier qu'accorde le Souverain au champ religieux, cette initiative royale est un engagement renouvelé dans l'exercice de la Haute responsabilité qui incombe à SM le Roi Mohammed VI, particulièrement en ce qui a trait à la protection de la foi et du culte qui relève de l'Institution d'Imarat Al Mouminine.

Elle traduit également la volonté de SM le Roi de mettre à la disposition de la communauté des croyants des mosquées où elle puisse exercer son culte dans les meilleures conditions.

La mosquée «Mohammed VI», qui sera réalisée dans un délai de 34 mois, s'étalera sur une superficie de 25.000 m2, et comprendra deux salles de prière (hommes et femmes) d'une capacité d'accueil totale de plus de 7.000 fidèles, une bibliothèque, une salle de conférences, un pavillon administratif, une école coranique, un logement pour l'imam, un complexe commercial, un parking et des espaces verts.

Ce projet vient conforter les différentes actions menées par Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, dans plusieurs pays d'Afrique, pour l'enracinement des valeurs nobles de paix, de tolérance et de solidarité telles que prônées par l'Islam, et la lutte contre toutes les formes d'extrémisme et de fanatisme.