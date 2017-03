Congo-Kinshasa/Gabon: Football-Transferts - Anthony Vanden Borre à Mazembe, Joël Musingu va du DCMP vers Mounana au Gabon

Ancien international belge pourvu d'expérience, le latéral droit belge Anthony Vanden Borre signe au TP Mazembe de Lubumbashi. Pour sa part, l'ailier Joël Musingu, alias "Tempo", va à la découverte d'un championnat étranger, celui du Gabon.

Le Tout-Puissant Mazembe, qui tient à conserver le titre du championnat national de football remporté en 2016, vient de renforcer son effectif avec la signature d'un ancien international belge ayant une origine congolaise. Il s'agit d'Anthony Vanden Borre. « Le TPM est heureux d'annoncer l'engagement d'Anthony Vanden Borre. Le défenseur belge a donné son accord depuis Bruxelles où il séjourne. Il est attendu à Lubumbashi à la fin de la semaine pour boucler son transfert et enfiler le maillot du TPM. Le chairman Moïse Katumbi, qui s'est investi personnellement pour faire venir ce talentueux joueur, lequel a des racines congolaises de par sa mère, a confirmé dans un communiqué de presse que le « Grand TPM » nourrit toujours les ambitions qui sont les siennes lors de chaque saison sportive », confirme le site officiel du club de Lubumbashi.

Né il y a 29 ans à Likasi dans l'ex-Katanga d'une mère congolaise et d'un père belge, Anthony Vanden Borre relance donc sa carrière dans le mythique club congolais avec six trophées africains (quatre en C1 et deux en C2). International belge depuis 2004, il a disputé la Coupe du monde 2014 au Brésil et compte 29 sélections. Avant de signer à Mazembe, il a déjà porté les maillots du RSC Anderlecht (Belgique), AC Fiorentina et Genoa (Italie), Portsmouth FC (Angleterre), KRC Genk (Belgique), Tavria Simferopol (Ukraine), Anderlecht à nouveau et Montpellier HSC (France). C'est donc un latéral droit expérimenté qui vient en renfort au TP Mazembe engagé en Ligue des champions d'Afrique.

L'on se souvient que lorsqu'il s'était retrouvé en pleine dépression avec la décision d'arrêter le football, c'est Otis Ngoma qui l'a pris sous aile pendant deux semaines près de Valenciennes en France pour des séances physiques et psychologique jusqu'à ce qu'il a retrouvé le goût de la compétition et à être retenu chez les Diables rouges de la Belgique pour la Coupe du monde 2014. Otis Ngoma et Anthony Vanden Borre pourraient se retrouver, mais l'un comme entraîneur du Daring Club Motema Pembe et l'autre comme joueur de Mazembe lors d'une probable rencontre du championnat national entre DCMP et Mazembe.

Un autre transfert, c'est celui de l'attaquant Joël Musingu, alias Tempo, qui est parti du Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa pour la formation de Mounana au Gabon. Ancien de Style du Congo, Musingu s'est révélé au grand public comme un fer de lance de l'attaque du DCMP. Dribbleur et avec de la vitesse, il va donc découvrir un championnat étranger, à l'occurrence le championnat gabonais. Le CF Mounana -qui existe depuis 2006- a déjà remporté la Coupe du Gabon en 2015 et 2016 et occupe actuellement la pole position au classement du championnat national de ce pays.