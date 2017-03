Sénégal: Le SIA permet de s'enquérir des dernières innovations technologiques en agriculture (diplomate)

D'ailleurs, depuis 2007, le réseau organise chaque deux ans le retour aux sources (home coming), pour partager avec les populations les possibilités des expatriés et montrer les opportunités de soutien et d'accompagnement pour le développement du pays.

"Nous avons des plateformes de vente via l'internet, le commerce électronique que nous mettons à la disposition des producteurs sénégalais, pour faciliter la distribution de leurs produits en Afrique, en Amérique et en Europe", a soutenu Mouhamed Camara.

"L'Ambassade qui aide à la facilitation des contacts entre investisseurs français et acteurs sénégalais n'a généralement plus aucun retour d'informations", relevé le diplomate qui dit espérer que "les partenariats noués avec les privés soient suivis de succès".

"Le Salon apporte énormément de choses, offre une large gamme de nouveautés en matière agricole et tout cela est utile pour la modernisation en cours de l'agriculture sénégalaise, a dit Abdoulaye Mbodji qui s'entretenait, jeudi à Paris (France), avec Le Soleil et l'APS, en marge du 54-e Salon international de l'agriculture de Paris (SIA, 25 février-5 mars).

