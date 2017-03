Sénégal: RIZ - L'USDA entrevoit une hausse pour la campagne 2016-2017

En février 2017, souligne la Direction de la Prévision et des études économiques, les prévisions de l'USDA tablent sur une offre mondiale de riz de 596,6 millions de tonnes pour la campagne 2016-2017, en hausses respectives de 0,01% et 1,6% par rapport aux prévisions de janvier 2017 et aux estimations de la campagne 2015-2016.

Selon la même source, les prévisions de février 2017 de la demande mondiale de riz (estimées à 478,6 millions de tonnes) ont, quant à elles, augmenté respectivement de 0,2% et 1,7% par rapport aux prévisions du mois passé et aux estimations de la campagne précédente. En janvier 2017, les cours des variétés de riz indienne et thaïlandaise ont poursuivi leur progression, en raison des prévisions de hausse de la demande mondiale et de la baisse des disponibilités exportables en Inde.

En variation mensuelle, ils se sont raffermis, respectivement, de 2,7% et 1,4%. En glissement annuel, les cours des variétés de riz indienne et thaïlandaise ont également augmenté de 5,3% et 2,2% en janvier 2017.