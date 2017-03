Sénégal: La SONACOS est prête à acheter 200.000 tonnes de graines d'arachide (directeur général)

Le projet va toucher 10.680 bénéficiaires directs, dont 6.900 femmes, 200 petites et moyennes entreprises dans des activités diverses tout au long de la chaîne de valeur, 800 petits exploitants agricoles et 180 agriculteurs possédant une exploitation moyenne.

Le PDIDAS, entré en vigueur en 2014 pour une durée de 6 ans, a pour objectifs de mettre en place un modèle des terres équitable dans les 9 communes ciblées dans les départements de Dagana, Louga et Saint-Louis. Il doit aider à y augmenter les capacités de production en accédant à 10.000 ha de nouvelles terres irriguées, accroître les exportations de produits horticoles, etc.

La journée dédiée a également concerné le Projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal (PDIDAS). Ce projet traduit l'engagement de l'Etat du Sénégal à favoriser les investissements privés dans les chaînes de valeur horticoles à fort potentiel de valeur ajoutée, de compétitivité, de création d'emplois et de stimulation des exportations agricoles.

