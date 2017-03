Sénégal: Fonctionnement 5G pour les IMT-2020 - L'UIT approuve les principales exigences

Les membres de l'UIT, au nombre desquels de grands acteurs du secteur, des forums de l'industrie, des organisations de normalisation nationales et régionales, des régulateurs, des opérateurs de réseau, des équipementiers ainsi que des représentants d'universités et d'instituts de recherche et des Etats Membres, se sont réunis aujourd'hui à Genève, dans le cadre des activités du Groupe de travail chargé des systèmes IMT et ont mené à son terme une série d'études relatives aux principales exigences concernant la qualité de fonctionnement des technologies 5G pour les IMT-2020.

Le projet de nouveau [Rapport UIT-R M. [IMT-2020.TECH PERF REQ]]url:https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0040/fr devrait être définitivement approuvé par la Commission d'études 5 de l'UIT-R à sa prochaine réunion en novembre 2017.

«Partout dans le monde, les IMT-2020 seront la pierre angulaire de toutes les activités liées aux communications large bande et à l'Internet des objets de demain, et apporteront dans nos vies une richesse que nous ne pouvons encore imaginer», a déclaré Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT.

Les IMT permettent à de nouvelles tendances de se faire jour en permanence en ce qui concerne les dispositifs de communication - des véhicules connectés et systèmes de transport intelligents à la réalité augmentée, en passant par l'holographie et les dispositifs à porter sur soi - et jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins de la société dans les domaines de l'éducation sur mobile, de la santé connectée et des télécommunications d'urgence.

Les applications électroniques transforment notre manière de faire des affaires et de gouverner nos pays, tandis que les villes intelligentes font espérer un quotidien plus propre, plus sûr et plus agréable dans notre monde de plus en plus urbanisé.