Togo: Coup de pouce de la Banque mondiale à l'agriculture

Il permettra principalement de compléter le renforcement du système de recherche-développement (R&D) agricole, de poursuivre l'appui à l'adaptation et à la diffusion à grande échelle des technologies améliorées en milieu paysan, de parachever la construction d'un système semencier dynamique, avec un objectif de couverture des besoins en semences certifiées de 25 à 30% et une orientation vers l'utilisation de semences hybrides en travaillant avec le secteur privé enfin de mettre en place un mécanisme de financement pérenne de la recherche et conseil agricoles pour relayer et suppléer le financement unique de l'état en la matière.

Les fonds ont été utilisés pour réhabiliter le système national de recherche agricole (ITRA, ICAT), construire un système semencier performant, améliorer le stock de technologies disponibles et accessibles aux producteurs pour booster la productivité agricole, diffuser auprès de plus de 200 000 producteurs les technologies performantes d'amélioration de la productivité agricole.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.