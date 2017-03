Sénégal: Louga - Adama Barrow remercie Thierno Bachir Tall pour ses prières

Quant au marabout Thierno Bachir TAll, il a souligné que le président gambien est venu en tant que disciple et fils de la famille qui continuera de prier pour l'avènement d'une paix durable en Gambie et au Sénégal. Un chapelet en argent, un exemplaire du saint Coran et divers autres cadeaux ont été remis au président gambien qui a eu un entretien avec le khalife avant de le quitter.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.