Sénégal: Un géologue prévient contre le risque de voir la route de la corniche ouest dakaroise coupée "sous peu"

Dakar — Le géologue et environnementaliste Pape Goumba Lô a préconisé "un remblayage stable avec beaucoup de drainage" pour stabiliser la falaise du bloc des Madeleines, au risque de voir la route de la corniche ouest dakaroise coupée "sous peu".

Il faut "stabiliser la falaise et non reconstruire la route. La corniche va être coupée sous peu si on ne fait rien. Il faut enlever tout ça et le remplacer par quelque chose de stable", a déclaré le professeur Lô, directeur du Centre expérimental et d'études pour l'équipement (CEREQ), dans un entretien publié dans l'édition de vendredi du quotidien Vox Populi.

"Le mal, il est profond, il est géologique, il est technologique. Il faut donc un remblayage stable avec beaucoup de drainage", qui permettrait à la falaise de se stabiliser, a-t-il dit.

Selon le géologue, la zone du bloc des Madeleines, "est une zone de glissement actif, liée à la présence d'une faille qui va jusqu'à Ponty et qui sort par" le siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

"Il y a contact entre deux roches différentes. Une roche dure qui fait la pointe et une roche tendre qui fait la baie. Donc, au contact entre la pointe et la baie, c'est là où il y a le désordre", a-t-il expliqué.

"Il y a des éboulements dans cette zone-là. C'est aussi une zone où ça avance à la vitesse moyenne de 2,5 ou 2,40 mètres par an avec des glissements intenses. Dans cette zone, ce n'est pas la mer qui avance, mais c'est le continent qui recule sous l'effet de son propre dynamisme, de sa propre évolution", a précisé le professeur Pape Goumba Lô.

Le géologue prévient que "si dans un an on ne réagit pas, la route de la corniche va être coupée" et il n'y aura "plus de rond-point Madeleines".

Il propose de "gagner sur la mer en mettant une plateforme qui ne bouge pas, qui ne peut pas être franchie par les vagues".