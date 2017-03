Sénégal: Alioune Sarr annonce la suspension de l'importation du riz entier

Cet outil, selon M. Sarr, permettra de disposer "de statistiques unifiées et plus fiables" de l'ensemble de la chaîne de valeurs de tous les départements et permettra aux acteurs de pouvoir bénéficier de la même information.

Le ministre du Commerce a également annoncé la tenue d'une réunion avec le ministère de l'Agriculture et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) pour la mise en œuvre d'une plateforme technologique.

La Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) s'est engagée à réserver dans son budget, une partie significative pour mettre en place ce plan de communication.

"Cette décision permettra d'écouler les 3000 tonnes de riz entier déjà détenues par les commerçants et l'ensemble du stock de riz (18 640 tonnes riz paddy et 6122 tonnes de riz blanc) détenu par les riziers", a expliqué Alioune Sarr lors d'une réunion du comité de commercialisation du riz.

