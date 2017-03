Afrique: Le Prix AllAfrica Leadership Féminin décerné à cinq femmes africaines

Par ailleurs, la Journée de réflexion du 7 mars permettra à l'ensemble des acteurs de faire entendre leur voix et de discuter ouvertement sur la recherche de pratiques meilleures, de formuler des plans d'action et surtout de consolider l'engagement des partenaires à réaliser l'autonomisation économique des femmes dans leur vie quotidienne.

L'occasion sera ainsi donnée à M. Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP de revenir sur les travaux du Haut Panel des Nations Unies et de partager les recommandations et conclusions issues de son premier rapport.

Sous le sceau de l'innovation, l'édition 2017 prévoit, dans l'après-midi du 07 Mars une séance de discussion intitulée ''Elles Inspirent'' , entre des Femmes Leaders en médecine, en aéronautique, en administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d'avenir.

Pour cette 3 ème édition, le plus grand distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique va décerner un Prix d'honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier son dynamisme qui transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans l'édification du pays.

