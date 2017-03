Afrique: MICROSOFT - Abou Ltaief nouveau Directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique

Microsoft a annoncé la nomination de son nouveau directeur Samer Abou Ltaief pour la région Moyen-Orient et Afrique (MOA). Abou Ltaief, qui a rejoint Microsoft en 2004, a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'organisation, notamment celui de directeur régional pour l'Enterprise and Partner Group dans la région du MOA.

Son poste le plus récent était celui de directeur général régional de Microsoft Gulf. Lorsqu'il était en fonction, il a mené plusieurs initiatives clés en vue d'habiliter les gouvernements et les citoyens par le biais de l'innovation et de la transformation de l'éducation, mais aussi en stimulant la croissance des PME et de l'entrepreneuriat.

Selon le document de la société, sa vision pour Microsoft en MOA est de contribuer au développement économique et social de la région. «Le MOA a un potentiel extraordinaire. La grande diversité de la région, associée à sa population de jeunes en croissance rapide et son esprit innovant, ouvre la voie à des opportunités inestimables », a déclaré Abou Ltaief., nouveau Dg pour le Moyen Orient et l'Afrique. Il poursuit quà Microsoft, «nous avons un rôle important à jouer, non seulement au travers de la technologie innovante que nous apportons au marché, mais aussi par notre présence dans la région, l'accent que nous mettons sur le développement du talent local et notre engagement profond envers les collectivités où nous exerçons nos activités».

Abou Ltaief restera basé à Dubaï, l'un des plus grands hubs Microsoft pour la région. Il succède à Ali Faramawy, vice-président de Microsoft Moyen-Orient et Afrique dans cette région depuis 13 ans. Faramawy, quant à lui, endosse le rôle de directeur de l'Organisation de transformation numérique des marchés émergents établie au sein de Microsoft.

La nouvelle organisation mettra surtout l'accent sur le renforcement des capacités des marchés émergents en vue d'encourager l'adoption de technologies cloud et de contribuer à la croissance durable. L'innovation, l'agilité, les partenariats stratégiques, les modèles d'entreprises modernes, le renforcement des compétences en matière de cloud, constituent l'objectif central de cette équipe.