Soudan: La nomination d'un Premier ministre provoque la déception de l'opposition

Quant à la coalition des forces de consensus national, elle refuse de participer au nouveau gouvernement et accuse les Etats-Unis de vouloir maintenir le gouvernement actuel et d'imposer une solution politique à travers l'envoyé africain pour la paix au Soudan pour la paix Thabo Mbeki, qui devrait arriver à Khartoum dimanche prochain.

« Tous ceux qui ont participé au dialogue national auront leur place », avait annoncé le président soudanais, ajoutant que ce gouvernement sera le plus large possible et qu'il n'était pas pressé pour l'annoncer.

Au Soudan, c'est la déception de l'opposition après la nomination d'un nouveau Premier ministre, le général Bakri Hassan Saleh. Un poste qui n'existait plus au Soudan depuis le coup d'Etat d'Omar el-Béchir il y a 28 ans. Le gouvernement actuel est maintenant dissous, ses membres ne gèrent que les affaires courantes. On attend donc la nomination du nouveau gouvernement où l'opposition devait faire son entrée. Mais rien n'est moins sûr.

