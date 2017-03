Congo-Brazzaville: Les habitants de Mpila, cinq ans après le drame

Me Boucounta Diallo, l'avocat sénégalais de l'opposant congolais André Okombi Salissa demande… Plus »

De part et d'autre de l'avenue de l'Intendance qui traverse le quartier Mpila qui a failli être rayé de la carte de Brazzaville par les explosions du 4 mars 2012, des logements sociaux sont sortis de terre. Ils sont encore inoccupés. Une stèle en mémoire des 282 victimes et un supermarché sont en construction.

Cinq ans après les explosions d'un dépôt de munitions et d'armes de l'armée congolaise, qui ont tué près de 300 personnes dans le quartier Mpila à l'est de Brazzaville, tous les 17.000 sans-abri n'ont toujours pas été relogés. Ils se plaignent et appellent l'Etat à prendre ses responsabilités même s'il a relogé quelques centaines d'autres sinistrés dans la banlieue nord de Brazzaville.

