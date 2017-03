Madagascar: Incendies criminels - Le gouvernement prend l'affaire en main

Le ministère de la Sécurité publique va ouvrir la valse des conseillers et autres. Plus »

Au lendemain du drame et avant même qu'une enquête soit ouverte, Norbert Anandra avait affirmé que les policiers n'avaient rien à voir avec ces incendies et que seules 8 cases avaient été brûlées. Pour l'heure, aucune instruction judiciaire n'a été ouverte. « Cela devrait se faire à l'issue de l'enquête mixte », indique le ministre auprès de la présidence.

Dix jours après le drame qui a fait un mort et laissé 1 000 personnes sans foyer, le gouvernement tente de sauver la face. Une tonne et demie de riz et des ustensiles de cuisine ont été envoyés pour les familles démunies a fait savoir le bureau de la primature.

Retour sur l'affaire de l'incendie criminel dans le nord de Madagascar qui a ravagé près de 500 habitations. Des enquêteurs viennent d'arriver sur place. Une équipe mixte de policiers et de gendarmes chargés par le gouvernement de faire la lumière sur cet acte malintentionné le mercredi 22 février. Les habitants et les élus locaux accusent des policiers venus enquêter sur le meurtre de deux de leurs collègues d'être à l'origine de ces incendies. Vendredi 3 mars, le président de la République a quant à lui limogé le ministre de la Sécurité publique. Après dix jours de silence, le gouvernement semble vouloir montrer qu'il prend l'affaire en main.

