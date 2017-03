Afrique du Sud: Des millions de bénéficiaires d'aides bientôt sans le sou?

En Afrique du Sud, 17 millions de bénéficiaires des aides sociales d'Etat pourraient se retrouver sans le sou à partir du 1er avril. En effet, le ministère du Développement social en charge de la distribution des allocations familiales (qui concernent les personnes âgées, les handicapés, et les enfants, entre autres) a dû rompre son contrat avec la société Cash Paymaster Services (CPS) chargée de distribuer l'argent des aides, sur fond d'irrégularités. Sauf qu'aucune solution de remplacement n'a été trouvée. Le président Jacob Zuma a demandé vendredi 3 mars aux bénéficiaires des aides sociales de ne « pas paniquer ». Pourtant, l'inquiétude monte parmi les plus pauvres.

