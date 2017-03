Sénégal: Serigne Bassirou Guèye - "Je ne permettrai plus à personne de jeter le discrédit sur la justice"

Dakar — Le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye a déploré, vendredi à Dakar, les calomnies et les invectives à l'encontre de la justice, avertissant qu'il ne permettra plus à personne de jeter le discrédit sur les magistrats.

"On injure, on calomnie, on diffame (... ) je ne vais plus permettre à qui que ce soit, de quelque bord qu'il puisse se situer, de continuer à invectiver les magistrats, de continuer à atteindre l'honorabilité des magistrats et de continuer à jeter le discrédit sur la justice. C'est terminé. Il faut que cela cesse !", a t-il martelé en conférence de presse.

Selon lui, "la justice sénégalaise nous appartient à tous et il ne sert à personne d'essayer de la discréditer".

Face aux journalistes, il est revenu sur l'affaire du saccage de la Maison du Parti socialiste (PS) qui vaut à Bamba Fall, maire socialiste de la Médina et à 8 autres membres dudit parti, un mandat de dépôt.

Serigne Bassirou Guèye a rappelé avoir saisi la Division des investigations criminelle (DIC) le 5 mars 2016, sur plainte de Ousmane Tanor Dieng (SG du PS), dénonçant des violences qui auraient été commises par des éléments armés de gourdins et de machettes contre sa propre personne et d'autres membres du bureau politique du PS.

Une enquête "minutieuse" et de "qualité" a été menée selon lui aboutissant à l'interpellation de "Abdourahmane Mbaye, Birane Kane Ndiaye, Amath Diouf et autres" suspects, a-t-il expliqué.

"Que n'as t-on pas entendu, de justice manipulée, de justice politique, de justice partiale, alors qu'il ne s'agit que d'une affaire de violence dont certains ont prétendu être les victimes ? La police en a été saisie pour élucider l'affaire", a précisé le procureur.

"On a parlé d'acharnement. Or, il ne s'est agi que d'une affaire de droit commun dénoncée par un citoyen qui s'est trouvé pour l'occasion être le SG d'un parti politique", a dit M. Guèye qui s'interroge : "Où est donc le caractère politique et en quoi la justice a été manipulée ?".