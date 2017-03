Burkina Faso: En Afrique de l'Ouest, le chef des affaires politiques focalise sa visite sur les transitions démocratiques au Burkina Faso et en Gambie

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, a achevé jeudi une tournée d'une semaine dans six pays d'Afrique de l'Ouest, centrée sur les transitions démocratiques au Burkina Faso et en Gambie, ainsi que sur l'impasse politique actuelle en Guinée-Bissau.

A Ouagadougou, au Burkina Faso, M. Feltman, qui était accompagné tout au long de sa tournée par le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a rencontré le Président Roch Marc Christian Kaboré, l'équipe pays des Nations Unies et des partenaires internationaux pour discuter de la situation dans ce pays après la mise en échec d'une tentative de coup d'Etat il y a plus d'un an, a précisé le porte-parole du Secrétaire général dans un compte-rendu à la presse.

Le Burkina Faso a élaboré un plan national de développement économique et social, et les partenaires internationaux ont organisé avec succès une conférence de bailleurs de fonds en décembre dernier à Paris.

M. Feltman a souligné que les priorités immédiates comprenaient le décaissement rapide des engagements pris lors de la conférence de Paris, la lutte contre les menaces sécuritaires posées par les groupes terroristes, les attentes du peuple burkinabé en matière de justice et le processus de réconciliation nationale. Il a assuré les autorités de l'appui des Nations Unies, y compris par la mise en œuvre d'une initiative de consolidation de la paix des Nations Unies dans le pays.

À Banjul, en Gambie, le Secrétaire général adjoint a rencontré le nouveau Président Adama Barrow, des groupes de la société civile, la Commission électorale indépendante (CEI) et l'équipe pays des Nations Unies. Il a félicité les Gambiens pour leur détermination à parvenir à une transition pacifique et à transcender les intérêts individuels au profit du pays.

En ce qui concerne les élections législatives prévues pour le 6 avril, il a offert le soutien de l'ONU dans le domaine de l'éducation des électeurs. Il a convenu avec ses interlocuteurs gambiens et internationaux de l'importance cruciale d'élaborer rapidement une vision stratégique et un plan pour faire avancer le pays.

Le chef des affaires politiques des Nations Unies s'est aussi rendu au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et au Sénégal. Lors de ses rencontres avec la Présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, le Président sierra-léonais, Ernest Bai Koroma, le Président guinéen Alpha Condé et le Président sénégalais Macky Sall, il a discuté du soutien de l'ONU à la Gambie et de la situation en Guinée-Bissau.

Les chefs d'Etat, M. Feltman et M. Chambas ont réaffirmé l'importance d'intensifier les efforts pour surmonter la crise politique et institutionnelle en Guinée-Bissau conformément à l'Accord de Conakry, a conclu le porte-parole du Secrétaire général.