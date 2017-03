Algérie: Ligue 2 Mobilis (23e journée) - Le PAC reprend le large, le RCA refuse de mourir

Alger — Le Paradou AC a consolidé sa première place en tête de la Ligue 2 Mobilis en dominant le WA Boufarik (3-0) lors de la 23e journée, entamée vendredi et marquée par la précieuse victoire de la lanterne rouge, le RC Arbaâ contre le GC Mascara (2-0) qui lui permet de revenir à cinq longueurs de l'avant-dernier, le MC El Eulma, tenu en échec à domicile par l'ASM Oran (0-0).

Irrésistible depuis l'entame de la saison, le club de Kheireddine Zetchi a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, en battant assez facilement le WA Boufarik (3-0) grâce notamment au jeune Tayeb Meziani, auteur d'un doublé aux (9' et 84'), alors que le 3e but a été inscrit sur penalty, par Abdelmehdi Droueche (65').

Le PAC prend ainsi 13 longueurs d'avance sur son nouveau dauphin, l'USM Blida, ayant ravi provisoirement la 2e place à la JSM Béjaïa après sa courte mais précieuse victoire dans le match au sommet de cette 23e journée contre l'US Biskra (1-0).

Un but signé Abed à la demi-heure de jeu et qui suffit au bonheur des Blidéens, qui s'emparent temporairement de la 2e place avec 37 points, en attendant de connaître le résultat de la JSM Béjaïa (3e), qui accueille samedi l'ASO Chlef.

Autres bonnes affaires, les nuls ramenés par l'Amel Boussaâda et le CA Bordj Bou Arréridj, respectivement (2-2) de chez le CRB Aïn Fekourn et (1-1) de chez le MC Saïda, qui avait raté un penalty par Hamidi Cheikh à la 88e minute.

Des résultats qui arrangent beaucoup plus les affaires des clubs visiteurs, alors que le CRBAF a été le plus grand perdant dans cette histoire, puisqu'il reste aux abords de la zone rouge, avec une longueur d'avance sur le premier club non relégable, le WA Boufarik.

Dans le bas du tableau, c'est la lanterne rouge RC Arbaâ qui a réussi la meilleure opération ce vendredi en dominant le GC Mascara (2-0), grâce à Leghouini (26') et Ouznadji, sur penalty à la 42e.

Un succès qui permet au club de la Mitidja d'entretenir l'espoir d'un possible maintient en Ligue 2 Mobilis, car ne comptant plus que sept longueurs de retard sur le premier club non relégable, le WA Boufarik, alors qu'il reste sept matchs avant la fin de la saison. Soit un total de 21 points à prendre.

Les mauvaises affaires de cette journée, outre celle de l'US Biskra qui n'a pas su négocier son déplacement à Blida, ont été concédées par les mal classés AS Khroub et MC El Eulma, et qui les maintiennent dans une position de relégables.

L'ASK a perdu (2-1) chez la JSM Skikda, au moment où le MCEE a été tenu en échec à domicile par l'ASM Oran (0-0).

Cette 23e journée sera clôturée samedi, après le déroulement du match JSM Béjaïa - ASO Chlef, prévu à 15h30 au stade de l'Unité Maghrébine.

Vendredi :

MC El Eulma - ASM Oran 0-0

CRB Aïn Fekroun - Amel Boussaâda 2-2

JSM Skikda - AS Khroub 2-1

MC Saïda - CA Bordj Bou Arréridj 1-1

Paradou AC - WA Boufarik 3-0

USM Blida - US Biskra 1-0

RC Arbaâ - GC Mascara 2-0

Samedi (à 15h30) :

A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) : JSM Béjaïa - ASO Chlef

Classement Pts J

1). Paradou AC 50 22

2). USM Blida 37 23

3). JSM Béjaïa 36 22

4). JSM Skikda 34 23

--). US Biskra 34 23

6). CAB Bou Arréridj 30 23

--). MC Saïda 30 23

--). Amel Boussaâda 30 23

9). ASO Chlef 28 22

--). GC Mascara 28 23

11). ASM Oran 27 23

12). CRB Aïn Fekroun 26 23

13). WA Boufarik 25 23

14). AS Khroub 23 23

--). MC El Eulma 23 22

16). RC Arbaâ 18 23.