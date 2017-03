Sénégal: Mairie de Dakar - Le Procureur pose la question de l'utilisation des sommes et non celle des bénéficiaires

Dakar — Le problème dans l'affaire Khalifa Sall, maire de Dakar, ne porte pas sur les bénéficiaires de la caisse d'avance mais plutôt sur la justification de l'utilisation des sommes d'argent qui ont été décaissées, a laissé entendre vendredi en conférence de presse, le Procureur de la République, soupçonnant une "diversion".

"On a tenté de faire diversion comme quoi on n'a pas dévoilé les bénéficiaires ; je dis devant vous et devant les Sénégalais que plus d'une vingtaine de questions ont été posées par les enquêteurs de la DIC et aucunement, il n'a été demandé à Khalifa Sall de donner les noms de ses bénéficiaires", a démenti Serigne Bassirou Guèye en conférence de presse.

"Le débat ne se porte pas sur ça. On lui a juste demandé de justifier la somme de 1,800 milliard que le DAF a avouée. C'est tout ! Pourtant il est toujours en liberté. Il faut qu'une chose soit claire : je vais transmettre le dossier au Juge d'instruction pour enquête profonde", a-t-il ajouté.

"Toutes les pièces et toutes les factures ont été signées par Khalifa Sall pour dire que du riz et du mil ont été produits et distribués, alors que c'est faux. Donc vous voyez, des pièces fausses et de l'argent pris du contribuable sénégalais ont été les faits marquants de l'affaire Khalifa Sall"', a t-il soutenu.

Il n"'n'y aucun acharnement politique" dans ce dossier, a rejeté le Procureur, affirmant que la justice "ne faisait" que répondre à l'Inspection générale d'Etat (IGE) qui demandait, dans sa recommandation, l'ouverture d'une information pour élucider la manière dont les fonds ont été gérés au niveau de la mairie de Dakar.