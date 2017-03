Afrique de l'Ouest: Kaolack - Adama Barrow explique le sens de sa visite dans les foyers religieux

"Comme j'ai l'habitude de le dire, le président Macky Sall et moi, sommes des jumeaux. Mais cela ne doit pas seulement s'arrêter à nos personnes. Cela doit se traduire entre nos ministres, nos gouverneurs, nos maires et nos deux peuples respectifs", a appelé le président gambien.

"Ce témoignage de notre reconnaissance vise au plus haut niveau le président de la République du Sénégal, Macky Sall qui a grandement soutenu le peuple gambien, les guides religieux et le peuple du Sénégal dans son ensemble", a-t-il déclaré.

Il s'est rendu dans le cadre sa première visite officielle au Sénégal à Médina Baye et Touba Sanokho, deux cités religieuses de Kaolack. Mais un peu plus tôt, il s'est également rendu dans d'autres cités religieuses, notamment à Tivaouane, à Louga et à Touba.

