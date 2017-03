Centrafrique: La Marocaine Najat Rochdi nommée représentante spéciale adjointe d'Antonio Guterres

Najat Rochdi est titulaire d'un doctorat en mathématiques et en ingénierie informatique de l'Institut national de statistique et d'économie appliquée et de l'Université de Montréal.

Elle a également été directrice adjointe chargée de la politique, de la communication et des opérations au bureau de liaison du PNUD à Genève, ainsi que coordinatrice régionale des technologies de l'information et des communications au service du développement dans la région arabe au Caire, indique un communiqué de l'ONU.

Najat Rochdi, qui avait occupé le poste de résidente permanente, coordinatrice humanitaire et représentante résidente du PNUD au Cameroun depuis 2013, apporte une «vaste expérience dans le domaine du développement et de l'action humanitaire», a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point de presse quotidien.

