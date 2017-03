Gabon: La FEGASA œuvre pour le renforcement du professionnalisme du secteur des assurances

Libreville — Lieu de concertation et d'analyse des questions financières et juridiques, notamment, la Fédération gabonaise des sociétés d'assurances (FEGASA) observe que le secteur est impacté par l'environnement économique et financier peu favorable dû en particulier à la chute du prix du baril de pétrole. Le président de la FEGASA, Severin Anguilé, a récemment déclaré que le marché gabonais des assurances est l'un des plus assainis de la zone de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance (CIMA).

Réputée pour préserver l'ensemble du champ économique et social en relation avec les activités du secteur des assurances, la FEGASA met à disposition des données statistiques ayant trait avec la profession d'assureur. Elle représente également l'assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et internationaux, des institutions et les administrations. Ainsi, le chiffre d'affaires du secteur a enregistré un léger repli en 2015 (-2,13%) passant de 121,467 milliards de francs CFA en 2014 à 118,881 milliards de francs CFA en 2015. Les chiffres pour l'exercice 2016 ne sont pas encore connus.

Dans un marché difficile et austère, les sociétés d'assurances au Gabon, ont trouvé la parade, à titre de rappel, en publiant des pages entières de listes de noms de leurs assurés les invitant à venir renouveler leurs assurances même si ces derniers reçoivent habituellement cette notification longtemps à l'avance via leur boite postale. Pour augmenter leur efficacité, les maisons d'assurance n'hésitent pas parfois à solliciter leurs assurés à travers des messages SMS envoyés à leur smartphone de façon répétée au cours d'une même journée ou par leur adresse électronique pour ceux qui en possèdent.

En réalité, la baisse des activités est plus accrue dans la branche Assurance Vie (63, 06%) qui a enregistré après 5 ans de hausse, 17,563 milliards de francs CFA en 2015 contre 18,118 milliards de francs CFA en 2014 comme le révèle un dossier réalisé par le mensuel gabonais Economie-Gabon. Par contre, le volet Assurances Dommages a enregistré 101,318 milliards de francs CFA en 2015 contre 103,350 milliards de F CFA en 2014. Un repli de 1,97%.

Le marché gabonais des assurances est caractérisé par les secteurs vie et non-vie bien développés avec une croissance en moyenne de 9% au cours des 10 dernières années. Pour cette raison, la mesure de relèvement du capital minimum sera vivement appréciée par les 11 acteurs dont les performances commerciales sont attendues. Le secteur des assurances peut encore être développé au Gabon où le taux de pénétration qui atteint moins de 2% laisse présager des marges de progression significatives.

La branche assurance au Gabon qui est actuellement composée de onze compagnies. Cinq d'entre elles sont spécialisées dans la branche Accidents-Dommages et trois dans le segment Vie-Grande Branche et Capitalisations. (Avec des sources diverses).