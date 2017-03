Algérie: 60ème anniversaire de la mort de Ben M'hidi - Accorder davantage d'intérêt à l'histoire de la Révolution

Oum El Bouaghi — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a insisté vendredi à Oum El Bouaghi sur l'importance d'accorder davantage d'intérêt à l'histoire de la Révolution nationale et sa transmission aux générations montantes.

"Il appartient d'accorder davantage d'intérêt à l'histoire de la Révolution nationale, son écriture sur la base des témoignages des moudjahidine encore en vie et sa transmission, en toute objectivité et fidélité, aux générations montantes pour s'inspirer des leçons de sacrifices suprêmes consentis pour la patrie", a affirmé M. Zitouni, au cours de la cérémonie de commémoration officielle du 60ème anniversaire de la mort du martyr-symbole, Larbi Ben M'hidi.

Devant la stèle commémorative érigée à la mémoire de ce héros de guerre de libération nationale, au douar Kouahi, le village qui a vu naître le martyr, non loin d'Ain M'lila,le ministre qui était accompagné du secrétaire de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), des autorités locales civiles et militaires, des moudjahidine, de membres de la famille du chahid a souligné que l'enseignement et la transmission en toute objectivité et fidélité de l'histoire de la Révolution libératrice aux générations montantes contribueront à leur donner la capacité de faire face aux difficultés et à relever les défis.

"Le sourire que ce héros de l'Algérie combattante avait gardé pendant qu'il était menotté et entouré des ses tortionnaires, ce sourire qui illuminait son visage au moment de son exécution dans la nuit du 3 au 4 mars 1957, doit être un exemple pour les jeunes générations car cela reste un message d'espoir pour une Algérie forte et un peuple uni et serein", a appuyé le ministre des Moudjahidine.

M. Zitouni a également salué le rôle des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et tous les corps de sécurité pour la protection du pays et la préservation de sa stabilité rappelant aux citoyens, d'autre part, l'importance de participer massivement aux prochaines élections législatives pour contrecarrer les complots ourdis contre la nation.

Les festivités commémorant le 60ème anniversaire de la mort du martyr Larbi Ben M'hidi (1923-1957) ont débuté jeudi à Oum El Bouaghi, en présence du ministre des Moudjahidine, avec un colloque national sur le héros de la lutte pour l'indépendance organisé à l'université qui porte son nom avec la participation de plusieurs historiens, universitaires et moudjahidine.